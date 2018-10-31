В Харькове одноклассники погибшей школьницы отреагировали на ее смерть 31 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ученики школы на Салтовке не могут прийти в себя после ужасного известия – девятиклассница Тая ушла отдыхать на осенние каникулы, но в класс больше не вернулась.