Мир

  • 203
    •  / 

Роскосмос вынуждают прекратить запуск ракет?

Роскосмос вынуждают прекратить запуск ракет?
Ни одна страховая компания не стала подавать заявки на участие в конкурсе госкорпорации Роскосмос по страхованию рисков при запуске на орбиту ракеты Союз-2.1 б со спутником системы ГЛОНАСС.
Об этом сообщает Интерфакс.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, госкорпорация хотела застраховать риски при запуске космического аппарата Глонасс-М № 57 ракетой-носителем Союз-2.1 б, ее головного обтекателя и разгонного блока Фрегат. Запуск запланирован 3 ноября с космодрома Плесецк.

Страховыми случаями считаются прерванное зажигание при старте ракеты, невыведение спутника на заданную орбиту, разрушение или утрата аппарата или ракеты, неотделение спутника от ракеты, его повреждение или частичный отказ в течение трех месяцев после запуска.

Страховая сумма по договору составляла 2 млрд 95,2 млн рублей. За страховку "Роскосмос" готов был заплатить чуть более 178 млн рублей. Однако накануне процедура закупки была признана несостоявшейся, так как к установленному сроку ни одна страховая компания не подала заявок.

Напомним, 30 августа на российском корабле Союз МС-09, который пристыкован к МКС, обнаружили микротрещину, через которую в открытый космос просачивался воздух. Выяснилось, что "протек" состыкованный со станцией российский корабль Союз МС-09. Первым делом дыру около 1,5 мм в диаметре закрыл пальцем астронавт из ФРГ Александер Герст, затем туда залили герметик и залепили смазанной эпоксидной смолой каптоновой заплаткой.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3182.49 грн
100 USD 2811.88 грн
10 RUB 4.2867 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи