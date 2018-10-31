Роскосмос вынуждают прекратить запуск ракет? 31 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ни одна страховая компания не стала подавать заявки на участие в конкурсе госкорпорации Роскосмос по страхованию рисков при запуске на орбиту ракеты Союз-2.1 б со спутником системы ГЛОНАСС.

Об этом сообщает Интерфакс.



По данным системы СПАРК-Интерфакс, госкорпорация хотела застраховать риски при запуске космического аппарата Глонасс-М № 57 ракетой-носителем Союз-2.1 б, ее головного обтекателя и разгонного блока Фрегат. Запуск запланирован 3 ноября с космодрома Плесецк.



Страховыми случаями считаются прерванное зажигание при старте ракеты, невыведение спутника на заданную орбиту, разрушение или утрата аппарата или ракеты, неотделение спутника от ракеты, его повреждение или частичный отказ в течение трех месяцев после запуска.



Страховая сумма по договору составляла 2 млрд 95,2 млн рублей. За страховку "Роскосмос" готов был заплатить чуть более 178 млн рублей. Однако накануне процедура закупки была признана несостоявшейся, так как к установленному сроку ни одна страховая компания не подала заявок.



Напомним, 30 августа на российском корабле Союз МС-09, который пристыкован к МКС, обнаружили микротрещину, через которую в открытый космос просачивался воздух. Выяснилось, что "протек" состыкованный со станцией российский корабль Союз МС-09. Первым делом дыру около 1,5 мм в диаметре закрыл пальцем астронавт из ФРГ Александер Герст, затем туда залили герметик и залепили смазанной эпоксидной смолой каптоновой заплаткой.