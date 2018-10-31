Немецкие военные очень недовольны качеством своей новой боевой техники

Министерство обороны ФРГ признало удручающую ситуацию в германской армии даже с абсолютно новыми танками, самолетами и вертолетами.
"Из 97 единиц крупногабаритной техники, поставленной бундесверу в 2017 году, пригодны к эксплуатации лишь 38", - говорится в ответе парламентского статс-секретаря при министре обороны Германии Петера Таубера на официальный запрос депутата от Левой партии Маттиаса Хена.
Эти данные означают, что в бундесвере в настоящее время пригодны к использованию лишь 39% новой крупногабаритной техники при заявленной цели в 70%.
Особое беспокойство у оборонного ведомства вызывает ситуация с транспортными самолетами А400 и боевыми машинами пехоты Puma. "Качество поставляемой техники продолжает оставлять желать лучшего", - признал Таубер.
Согласно представленным данным, из 71 БМП Puma, полученной бундесвером в 2017 году, боеспособны лишь 27, из восьми самолетов А400 - лишь половина.
"Не лучше обстоят дела и с боевыми вертолетами Tiger: из семи новых вертолетов непригодны пять. Из четырех новых истребителей Eurofighter боеспособен лишь один", - отмечается в сообщении.
Боеспособность поставляемой новой крупногабаритной техники все еще значительно отстает от среднего уровня всех почти 5000 экземпляров 53 основных боевых систем, уже находящихся в распоряжении бундесвера. По данным последнего техосмотра, проведенного в феврале 2018 года, к использованию пригодно значительно больше половины всей техники.
Депутат Левой партии Маттиас Хен назвал неприемлемой ситуацию, при которой "у поставщиков принимается и оплачивается продукция, которая даже не функционирует".