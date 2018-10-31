Культура

  • 222
    •  / 

У студентов Харьковщины появилась возможность спроектировать памятник участникам АТО

У студентов Харьковщины появилась возможность спроектировать памятник участникам АТО
Памятники по трем проектам, которые победят в конкурсе, будут установлены в Волчанском районе, Краснокутске и Чугуеве.
Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Харьковский областной открытый студенческий конкурс на лучшее проектное предложение памятника защитникам Украины (участникам АТО/ООС) проводится по инициативе Харьковского университетского консорциума и Совета ректоров УВО Харьковской области при поддержке ХОГА.

30 октября на базе Харьковской государственной академии дизайна и искусств состоялось учредительное совещание-семинар для организаторов и участников конкурса.

В совещании приняли участие председатели и заместители председателей РГА Харьковской области, представители Департамента архитектуры и градостроительства и Департамента науки и образования ХОГА, преподаватели, сотрудники и студенты базовых учебных заведений конкурса - Харьковского Национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, Харьковского Национального университета строительства и архитектуры, Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Также на совещании присутствовали члены ХОГО «Союз ветеранов АТО», работники Харьковского областного военного комиссариата и представители общественности.

Итоги конкурса станут известны в феврале 2019 года.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3182.49 грн
100 USD 2811.88 грн
10 RUB 4.2867 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи