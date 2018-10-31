У студентов Харьковщины появилась возможность спроектировать памятник участникам АТО 31 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Памятники по трем проектам, которые победят в конкурсе, будут установлены в Волчанском районе, Краснокутске и Чугуеве.