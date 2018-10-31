У студентов Харьковщины появилась возможность спроектировать памятник участникам АТО

Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
Харьковский областной открытый студенческий конкурс на лучшее проектное предложение памятника защитникам Украины (участникам АТО/ООС) проводится по инициативе Харьковского университетского консорциума и Совета ректоров УВО Харьковской области при поддержке ХОГА.
30 октября на базе Харьковской государственной академии дизайна и искусств состоялось учредительное совещание-семинар для организаторов и участников конкурса.
В совещании приняли участие председатели и заместители председателей РГА Харьковской области, представители Департамента архитектуры и градостроительства и Департамента науки и образования ХОГА, преподаватели, сотрудники и студенты базовых учебных заведений конкурса - Харьковского Национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, Харьковского Национального университета строительства и архитектуры, Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Также на совещании присутствовали члены ХОГО «Союз ветеранов АТО», работники Харьковского областного военного комиссариата и представители общественности.
Итоги конкурса станут известны в феврале 2019 года.