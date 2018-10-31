Украинский дипломат рассказал о коварной политике оккупантов в Крыму 31 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 1

За четыре года аннексии украинского Крыма Россия переместила на полуостров более 100 тысяч своих граждан, сообщил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель Украины Владимир Ельченко.