Украинский дипломат рассказал о коварной политике оккупантов в Крыму

Такие действия страны-оккупанта направлены на изменение демографического состава Крыма, считает он.
"В течение периода 2014-2017 годов 108 000 человек перемещено из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это, если не целенаправленная политика по изменению демографического состава региона?", - цитирует
посла УНИАН.
По словам Ельченко, Россия также продолжает нарушать права крымских татар и игнорировать приказ Международного суда ООН о мерах в рамках иска Украины к РФ по применению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В частности, он обязывает страну-оккупанта воздерживаться от ограничений на возможность крымским татарам хранить свои представительные органы, в том числе Меджлис крымскотатарского народа. И требует гарантировать доступность образования на украинском языке.
"Несмотря на четкий смысл этого приказа, целый год прошел, а Россия продолжает сохранять свой запрет на Меджлис, а количество студентов, которые учатся на украинском языке, уменьшилось с более чем 13 000 в 2013-2014 академическом году до 172 в 2017-2018 академическом году. Уделите внимание и подумайте об этих цифрах - более 13 000 и 172. Вот это разница", - подчеркнул Ельченко.
Накануне МИД Украины выразило протест против очередного усиления репрессий со стороны РФ в отношении граждан Украины в оккупированном Крыму. В ведомстве напомнили об акте запугивания российскими силовиками активистов правозащитной организации "Крымская солидарность" и обысках в доме крымского татарина Дилявера Гафаров. И заявили о недопустимости передачи собственности Меджлиса подконтрольному оккупантам "Духовному управлению мусульман Крыма".
В этот же день состоялось открытое заседание Совета безопасности ООН по инициативе Украины и при поддержке ее партнеров. Последний раз Совбез ООН обсуждал проблему российской агрессии против Украины 29 мая.