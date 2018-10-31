Общество

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Родственники осужденных побывали у них в гостях

Родственники осужденных побывали у них в гостях
В государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведен День открытых дверей, на который пригласили родственников осужденных. 
Родные и близкие осужденных имели возможность почувствовать атмосферу, которая царит в колонии, а также ощутить заботу, с которой администрация относится к своим подопечным, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Родственники осужденных побывали в отделении социально-психологической службы № 13, увидели условия, созданные администрацией для жизни и быта их родных, посетили столовую учреждения и попробовали еду и напитки. В завершение для гостей провели концерт.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, родители осужденных были приятно удивлены и искренне благодарны администрации за условия, в которых отбывают наказание их родные, а также за предоставленную возможность посетить колонию и за заботливое отношение к их близким.

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