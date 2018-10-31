Дан новый ответ на вопрос о том, что определяет продолжительность жизни человека

Окажется ли продолжительность жизни высокой, зависит от количества нейронов в коре больших полушарий головного мозга, приводится заключение исследователей в пресс-релизе на MedicalXpress. Об этом сообщает
МедикФорум.
– По количеству кортикальных нейронов мозга можно точно предсказать продолжительность жизни в 75% случаев, - отметили при этом авторы работы.
Учеными были проанализированы данные более 700 теплокровных видов животных: специалистов интересовало количестве нейронов в их мозге. Исследователи обнаружили, что некоторые попугаи и певчие птицы живут дольше, чем иные приматы. В свою очередь продолжительно жизни у приматов может быть больше, чем у других млекопитающих c той же массой тела.
До сих пор считалось, что основными факторами высокой продолжительности жизни в природе являются масса тела и скорость метаболизма. Но авторы данного исследования заявили: это верно лишь в 20–30% случаях. В основном, на продолжительность жизни влияет концентрация нейронов в коре мозга, убеждены они.
– Продолжительность жизни находится в прямой зависимости от абсолютного числа кортикальных нейронов. Именно кора головного мозга играет ключевую роль в адаптации к окружающей среде и реакции на стресс, - пояснили научные эксперты.