Дан новый ответ на вопрос о том, что определяет продолжительность жизни человека 31 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Американские ученые из Университета Вандербильта дали новый ответ на вопрос о том, что именно определяет продолжительность жизни человека. Шансы на долголетие связаны с особенностями мозга, установили специалисты.