Здоровье

  • 307
    •  / 

Дан новый ответ на вопрос о том, что определяет продолжительность жизни человека

Дан новый ответ на вопрос о том, что определяет продолжительность жизни человека
Американские ученые из Университета Вандербильта дали новый ответ на вопрос о том, что именно определяет продолжительность жизни человека. Шансы на долголетие связаны с особенностями мозга, установили специалисты.
Окажется ли продолжительность жизни высокой, зависит от количества нейронов в коре больших полушарий головного мозга, приводится заключение исследователей в пресс-релизе на MedicalXpress. Об этом сообщает МедикФорум.

– По количеству кортикальных нейронов мозга можно точно предсказать продолжительность жизни в 75% случаев, - отметили при этом авторы работы.

Учеными были проанализированы данные более 700 теплокровных видов животных: специалистов интересовало количестве нейронов в их мозге. Исследователи обнаружили, что некоторые попугаи и певчие птицы живут дольше, чем иные приматы. В свою очередь продолжительно жизни у приматов может быть больше, чем у других млекопитающих c той же массой тела.

До сих пор считалось, что основными факторами высокой продолжительности жизни в природе являются масса тела и скорость метаболизма. Но авторы данного исследования заявили: это верно лишь в 20–30% случаях. В основном, на продолжительность жизни влияет концентрация нейронов в коре мозга, убеждены они.

– Продолжительность жизни находится в прямой зависимости от абсолютного числа кортикальных нейронов. Именно кора головного мозга играет ключевую роль в адаптации к окружающей среде и реакции на стресс, - пояснили научные эксперты.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3182.49 грн
100 USD 2811.88 грн
10 RUB 4.2867 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи