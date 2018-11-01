Харьков

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На Харьковщине представят проект «Незабываемая Квитка»

На Харьковщине представят проект «Незабываемая Квитка»
На Харьковщине представят проект «Незабываемая Квитка» Украинско-американский благотворительный проект «Незабываемая Квитка» посвящен известной американской певице украинского происхождения Квитке Цисык, которая умерла в 1998 году от рака молочной железы.
На этой неделе председатель ХОГА Юлия Светличная провела встречу с продюсером проекта «Незабываемая Квитка» Алексом Гутмахером.

– В Харькове официально состоят на учете почти 80 тысяч пациентов с онкозаболеваниями. Условия, в которых они получают лечение, не соответствуют требованиям. Здание онкоцентра – в ужасном состоянии, там невозможно не только лечить, но и просто находиться, – рассказала во время встречи с продюсером проекта Юлия Светличная. – Поэтому я приняла решение о строительстве нового онкоцентра. Это непростой вопрос, никто не хотел браться за него. Но мы решили, что невозможно вкладывать средства в ремонт существующего учреждения – необходимо кардинально менять ситуацию.

Алекс Гутмахер поддержал стремление руководства области к созданию соответствующих условий для лечения онкологических заболеваний.

– Вы обречены на успех, ведь это важное, нужное людям дело, – отметил продюсер. – Мы сотрудничаем с областными администрациями. Ведь в крупных городах у женщин, как правило, есть возможность пройти обследование. А вот для жителей сельской местности это непросто. Надеюсь, что при вашей поддержке женщины в области будут иметь такую возможность. Уверен, что вместе мы сделаем большое дело.

Проект «Незабываемая Квитка» планируют представить на Харьковщине в конце марта – начале апреля.

В рамках проекта планируется проведение концерта, винницкий театр представит свой спектакль «Квитка Цисык». Также будут организованы благотворительные спектакли для онкобольных, встречи с молодежью и концерты для детей с инвалидностью.

По словам Алекса Гутмахера, во время спектаклей, которые пройдут в театре имени  Шевченко, рядом со зданием будет выставлен маммограф – чтобы посетители понимали, на что пойдут собранные средства.

Юлия Светличная заверила продюсера, что областная администрация окажет всю возможную организационную и информационную поддержку проекту.

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