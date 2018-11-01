Юлия Светличная: «Харьковский физико-технический институт задает стандарты» 1 ноября 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Руководитель области Юлия Светличная приняла участие в расширенном заседании научно-технического совета Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт». Мероприятие приурочили к 90-летнему юбилею учреждения.

– Харьковский физико-технический институт не просто идет в ногу со временем – он его опережает. Не просто соответствует стандартам – он их задает, – подчеркнула Юлия Светличная, поздравляя коллектив центра. – И это результат кропотливой и очень сложной работы каждого сотрудника ХФТИ.



Руководитель области отметила, что в последние годы облгосадминистрация плотно сотрудничает с ННЦ «ХФТИ».



– Имидж Харьковской области, научной школы Харьковщины зависит от результативности вашего труда. И мы в этом очень заинтересованы, – подчеркнула глава Харьковской ОГА. – А на нашу поддержку на региональном уровне вы всегда можете рассчитывать.



Юлия Светличная сообщила, что в 2019 году при поддержке ХОГА будет реконструирован стадион детско-юношеской спортивной школы ХФТИ. Коллективу центра глава области пожелала ярких научных идей, новых профессиональных и научных свершений, надежного плеча коллег. Во время мероприятия Юлия Светличная вручила сотрудникам ННЦ «ХФТИ» почетные грамоты ХОГА и благодарности председателя облгосадминистрации.



Теплые слова передал коллективу ННЦ «ХФТИ» и президент Национальной академии наук Украины Борис Патон. Поздравление от него зачитал первый вице-президент НАН Антон Наумовец. Борис Патон назвал харьковский центр одним из флагманов физической науки Украины, отметив, что характерной особенностью центра всегда было сочетание фундаментального подхода к решению проблем с практической направленностью работ.