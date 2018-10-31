Светличная встретилась с коллективом Института проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины

Глава облгосадминистрации также передала государственную награду (звание Заслуженного работника науки и техники Украины) директору института Анатолию Гольцеву и отличия облгосадминистрации сотрудникам, сообщает пресс-служба
ХОГА.
– Я впечатлена вашей работой и тем, насколько вы воодушевлены своим делом, - сказала глава ХОГА. - Уникальный коллектив уникального института, создающего уникальные разработки. Вы работаете над технологиями завтрашнего дня. В Харькове мы можем приоткрывать завесу будущего. И это делаете вы. Спасибо вам за вашу работу!.
С момента своего основания в 1972 году Институт проблем криобиологии и криомедицины занимается разработкой технологий криоконсервирования различного вида биологических объектов. В частности, здесь находится «Низкотемпературный банк биологических объектов», который относится к объектам Национального достояния Украины. Банк обеспечивает возможность сохранения генофонда редких и исчезающих видов растений и животных, генофонда людей, биоактивных препаратов, содержащих стволовые клетки, а также их использование в лечебной практике.
– Одно из главнейших направлений наших разработок – это так называемая «Криобиология стволовой клетки», - рассказывает директор ИПКиК НАНУ. - О стволовых клетках сейчас не говорят только ленивые, все понимают, что это то, что может омолаживать и улучшать состояние здоровья, из чего можно даже вне организма вырастить его части – суставы, органы. Пока это, может быть, фантастика, но это реальные вещи в перспективе. Поэтому хранение этого материала сейчас очень востребовано. Сейчас говорят о том, что может наступить «время Ч», когда все живое исчезнет на земном шаре. И на Земле что-то должно остаться, из чего можно потом возродить человека, животных, растения. Так вот создание этого «Ноева ковчега» - это и есть создание огромных низкотемпературных банков. Это основная из задач, которые сейчас ставятся перед криобиологией и криомедициной.
Юлия Светличная отметила, что Институт проблем криобиологии и криомедицины – уже третье учреждение НАН Украины в Харькове, которое руководство области посещает за последнюю неделю.
– Два вопроса, которые тревожат всех, - недостаточное финансирование и отток молодых кадров. И мы будем поднимать эти вопросы на национальном уровне, - заверила руководитель области. - В ближайшее время мы подготовим предложения и будем их направлять в Кабинет министров Украины. Необходимо, чтобы государственные органы и Академия наук обратили внимание на те вопросы, которые дадут возможность оживить науку Харьковской области.
Юлия Светличная подчеркнула, что на региональном уровне для развития науки в данный момент делается все возможное. В частности, внедрены различные проекты и программы для повышения мотивации как молодых, так и опытных ученых. Учреждены областные премии для деятелей науки, и их размер увеличили в 2,5 раза.
– Эти программы мы будем продолжать. На 2019 год закладываем в областной бюджет необходимое финансирование. Не все мы можем изменить, но то, что можно решить на региональном уровне, обязательно будем делать, - заверила Юлия Светличная.
Директор Института проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины Анатолий Гольцев поблагодарил главу ХОГА за большое внимание, которое она уделяет развитию науки.
– Юлия Светличная сама является доктором юридических наук, кандидатом наук государственного управления. И после нашего совместного обхода института и тех вопросов, которые задавала Юлия Александровна, могу сказать, что это человек эрудиции разносторонней и многоплановой, - отметил Анатолий Гольцев.
Во время общения с главой области руководитель института передал Юлии Светличной свои предложения и пожелания касательно проектов развития учреждения, которые можно реализовать на региональном уровне. Руководитель области заверила, что рассмотрит все вопросы, поднятые руководством и сотрудниками института.