Светличная встретилась с коллективом Института проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины 31 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 1

Научное учреждение руководитель области посетила 31 октября. Юлия Светличная пообщалась с руководством института и его коллективом, ознакомилась с работой подразделений.