За три года в сфере медицины будет наведен порядок – Светличная 1 ноября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В ходе рабочей поездки в Волчанский район глава Харьковской области Юлия Светличная поздравила местных жителей с 95-летием района и поделилась планами его развития на следующий год.