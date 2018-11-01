За три года в сфере медицины будет наведен порядок – Светличная

В ходе рабочей поездки в Волчанский район глава Харьковской области Юлия Светличная поздравила местных жителей с 95-летием района и поделилась планами его развития на следующий год.
А это реконструкция объектов здравоохранения, образования, учреждений культуры, ремонт дорог, восстановление спортивных площадок и строительство центра предоставления административных услуг.
В Волчанском районе председатель ХОГА проконтролировала ход ремонтных работ на ряде инфраструктурных объектов, ознакомилась с перспективными планами, пообщалась с местными жителями и провела совещание с руководством райгосадминистрации и председателями местных советов.
— Будем продолжать поддерживать Волчанский район, – заверила Юлия Светличная. – В следующем году будем реконструировать и строить почти 30 объектов. Это объекты здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ. Обязательно уделим внимание дорогам. Будем восстанавливать спортивные площадки, освещать территории в рамках проекта «Энергия света».
Особое внимание в следующем году – как, впрочем, и в нынешнем – будет уделено развитию сферы здравоохранения.
— Будем укреплять материально-техническую базу учреждений, завозить новое оборудование, — сказала председатель Харьковской ОГА.
В частности, Юлия Светличная проинспектировала ход ремонтных работ в Волчанской центральной районной больнице, где завершается капремонт здания поликлиники и хирургического отделения.
— Поликлиника и центральная районная больница в Волчанске не видели ремонта 60 лет. Всю жизнь! Это необходимо исправлять, — подчеркнула Юлия Светличная во время общения с коллективом ЦРБ.
В этом году за средства областного и местного бюджетов, а также при финансовой поддержке международных партнеров в двух зданиях Волчанской центральной районной больницы проводится капитальный работ. На завершающем этапе — внешние работы в поликлинике ЦРБ. Здесь заменили крышу, окна, двери и утеплили фасад. Продолжаются внутренние работы — поликлинику обновляют полностью, заменяя систему отопления, электроснабжения, покрытие пола и отделку стен.
Волчанская больница никогда не видела ремонта
— Благодаря областной государственной администрации и лично главе области Юлии Светличной в этом году уделено большое внимание расширению нашего лечебного учреждения, — отмечает главный врач Волчанской ЦРБ Константин Тищенко. — Площадь здания поликлиники — более 2800 квадратных метров, она была построена в 1904 году, и на протяжении почти ста лет ее ни разу не ремонтировали подобным образом. Надеюсь, что уже в ближайшее время жители Волчанск и Волчанского района смогут в комфортных условиях получать квалифицированную вторичную медицинскую помощь.
Работы продолжаются также в хирургическо-травматологическом отделении ЦРБ. Здесь заменили водопровод и канализацию, а сейчас приводят в порядок стены и потолок.
— Это одно из базовых отделений, которое предоставляет широкий спектр хирургической, ортопедической, травматологической помощи населению. И мы сможем предложить пациентам свежие палаты, совершенно новую медицинскую мебель, подушки, матрасы, постельное белье и т.д, — рассказывает главврач.
За три года – привести в порядок медицину области
Во время посещения Волчанской ЦРБ Юлия Светличная передала медикам новое оборудование — современный аппарат УЗИ.
— Аппарат оборудован полным набором датчиков, которые могут обеспечивать на нашем уровне максимально полный объем обследований. Это обследование брюшной полости, почек, мочевого пузыря, молочных и щитовидной желез, половых органов. Кроме того, прибор оснащен кардиодатчиком, — рассказывает врач-узист Волчанской ЦРБ Михаил Грабарь.
По его информации, в целом в ЦРБ УЗИ-осмотры проходят около 10-12 тысяч пациентов в год. По прогнозам медиков, теперь количество пациентов увеличится, поскольку спектр обследований существенно расширился.
Во время общения с коллективом Волчанской больницы Юлия Светличная отметила, что медицинскому учреждению и впредь будет уделяться внимание – как и развитию здравоохранения в целом.
— Медицинская сфера должна развиваться – не только в Волчанском районе, но и по всей области. В этом году ремонтируем около 20 медицинских учреждений, некоторые — комплексно, другие — частично. Также обновляем оборудование. На ближайшие три года у нас в приоритете – здравоохранение и образование, гуманитарный блок. Планируем за три года полностью привести в порядок медицинскую сферу области, – сообщила Юлия Светличная.
Админуслуги станут простыми и доступными для людей
По словам Юлии Светличной, строительство центра предоставления административных услуг, который находится в центре Волчанска, продолжится. Центр, который сейчас функционирует в Волчанске, не отвечает современным требованиям. Учреждение размещено в двух небольших кабинетах — очереди посетителям приходится ждать в коридоре. Новый ЦПАУ разместится в здании бывшей школы-интерната, которую закрыли несколько лет назад. К реализации масштабного проекта приступили в августе прошлого года.
— В 2016 году была разработана проектно-сметная документация. Мы подали проект на финансирование из Государственного фонда регионального развития. Прошли отбор в Харьковской области — получили наивысшую оценку. После этого проект рассмотрели в Киеве. Выделили 10% софинансирования из районного бюджета, — рассказал председатель Волчанской РГА Виталий Мирошник.
После проведения тендеров начались работы — в здании проводится реконструкция с учетом современных требований размещения подобных центров.
— Сделать процесс предоставления административных услуг максимально простым, прозрачным и доступным для людей – это задача, которую ставят президент и Кабинет министров Украины. В Харьковской области мы постоянно ведем работу по совершенствованию ЦПАУ и расширению списка услуг, которые они предоставляют, – сказала Юлия Светличная. – Центр админуслуг в Волчанске будет предоставлять около 75 услуг и обслуживать почти 47-тысячное население района. В частности, местные жители смогут получить в ЦПАУ паспорт в виде ID-карты. Также будут предоставляться услуги земельного отдела, осуществляться выдача льготных удостоверений. Жителям города ЦПАУ будет предоставлять услуги, связанные с выдачей разрешительных документов в строительной отрасли.
Здание нового ЦПАУ находится в самом центре Волчанска, рядом есть парковки и все условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями.
— В новом центре, разделенном на зоны, посетителям будет комфортно. Здесь организуют зону ожидания, уголок семьи, а также зону информирования – где представитель центра проконсультирует граждан, куда пройти и какие услуги можно получить. В центре планируется создание фронт-офиса, где будет проводиться работа с посетителями, и бэк-офиса, где будет обрабатываться документация, – добавила руководитель Центра Инна Разина.
В подарок сестрам-сиротам – новые квартиры
Завершилась поездка руководителя области в Волчанский район празднованием 95-летия Волчанщины, которое проходило на главной площади райцентра. Юлия Светличная поздравила местных жителей с такой значительной датой и пожелала району развития и процветания, а населению — здоровья, счастья, успехов и мира.
Глава ХОГА вручила ключи от квартир двум сестрам-сиротам Алене Щербаченко и Кристине Демидовой. Квартиры были приобретены в рамках государственной программы обеспечения жильем детей-сирот и детских домов семейного типа, инициированная президентом Украины.