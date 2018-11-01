«Донбасс» и «Днепр» отгрузили харьковчанам по пять шайб 1 ноября 2018 г. Олег Столбецов 0 0

На минувшей неделе харьковские динамовцы сыграли два матча в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) и в обоих ушли со льда побежденными.



В Дружковке харьковчане встречались с донецким «Донбассом», который девятью днями ранее сенсационно обыграли там же — 4:1. Упорной получилась борьба и на этот раз. Уже на второй минуте Артем Кобиков вывел вперед харьковских хоккеистов — 0:1, а на 16-й Илья Коренчук, реализовав численное преимущество «Донбасса», восстановил равновесие — 1:1. В конце второго периода, на 37-й минуте, Кобиков оформил «дубль» - 1:2, но за 32 секунды до второго перерыва Сергей Кузьмик снова сделал счет ничейным — 2:2. На 49-й минуте Коренчук, снова использовав численный перевес и оформив «дубль», впервые в матче вывел вперед «Донбасс» - 3:2, а затем в течение всего 22 секунд хозяева льда провели в ворота Владислава Гурко еще две шайбы. На 50-й минуте отличился Дмитрий Игнатенко — 4:2, а на 51-й — Владислав Луговой — 5:2. Харьковчане на 57-й минуте, имея численное преимущество, сумели ответить точным броском Руслана Максименко — 5:3. С таким счетом победил «Донбасс».



А на домашней арене «Салтовский лед» подопечные Александра Сеуканда принимали дебютанта и одного из лидеров чемпионата — херсонский «Днепр». В первом периоде зрители увидели только одну заброшенную шайбу. Ее автором на 12-й минуте стал Алексей Янишевский, «размочивший» голкипера харьковчан Тимура Мамедова — 0:1. Судьба поединка по сути решилась уже во втором периоде, в котором Мамедову шайбу из сетки собственных ворот пришлось доставать трижды. На 23-й минуте Сергей Афанасьев реализовал численное преимущество — 0:2, на 27-й отличился Николай Коляда — 0:3, а за 10 секунд до второго перерыва Андрей Жвачкин сделал счет 0:4. В начале третьего периода, на 44-й минуте, Никита Олейник одну шайбу отыграл — 1:4, но на 53-й Николай Коляда, реализовав преимущество херсонцев в два игрока, восстановил «статус-кво» - 2:4. На той же 53-й минуте, через 53 секунды после этого гола, точку в матче поставил динамовец Игорь Худяков — 2:5 в пользу «Днепра».



Набрав в 13 матчах 9 очков, «Динамо» по-прежнему занимает в чемпионате четвертое место. 31 октября в очередном матче харьковсике хоккеисты принимали на «Салтовском льду» аутсайдера — столичных «Ледяных волков». В субботу, 3 ноября, в Белой Церкви «Динамо» сыграет с местным «Белым Барсом», занимающим с восемью очками предпоследнее, пятое место.