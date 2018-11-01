Вывоз мусора обойдется харьковчанам дороже 1 ноября 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

В Харькове может подорожать вывоз мусора для населения — почти на 12 гривен на каждого зарегистрированного в квартире человека.

О намерении поднять тариф заявили в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов». Окончательное решение о повышении тарифа должны принять депутаты горсовета на ближайшей сессии.



КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» предлагает повысить тариф для населения на вывоз ТБО с 11,54 грн до 23,48 грн в месяц за каждого человека, прописанного в квартире.



Как сообщил директор КП «КВБО» Фазиль Аббасов, изменение тарифа — это вынужденная мера. По его словам, действующие расценки были утверждены горисполкомом еще в 2014 году и ни разу не пересматривались, хотя за это время существенно возросли минимальная заработная плата и стоимость топлива.



— В действующем тарифе минимальная зарплата заложена на уровне 1218 гривен, а сейчас она составляет 3723 гривен, то есть более чем в два раза, — отметил Фазиль Аббасов. — Вторым фактором является изменение цены на топливо: в тарифе, по которому мы сейчас работаем, заложено 12 гривен за литр, а сегодня это уже около 34 гривен.



Также он сообщил, что в 2017 году убытки КВБО составили почти 11 млн грн, а за первое полугодие 2018 года — уже около 9 млн грн. Тарифы, по которым сейчас платят харьковчане, обеспечивают лишь 45% затрат предприятия.



Окончательное решение примут депутаты Харьковского городского совета, которые рассмотрят вопрос о повышении тарифа на ближайшей сессии.