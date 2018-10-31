Итальянская мафия «заказала» полицейского пса: фото-факт

В Неаполе мафиозный клан Каморра установил вознаграждение за ликвидацию одной из самых больших угроз для доходов от незаконного оборота наркотиков – 9-летнего Джек-рассел-терьера по кличке Почо. Наркоторговцы предлагают вознаграждение в размере 5000 евро за его смерть, сообщает
портал «Вокруг света. Украина».
Почо был куплен врачом, который назвал щенка в честь популярного аргентинского футболиста Эзекиэля Лавесси по прозвищу «Почо». Позже мужчина отдал собаку полиции из-за того, что у его сына была аллергия на шерсть.
Среди последних достижений Почо – обнаружение 30 кг кокаина во время рейда в городе к юго-востоку от Неаполя, а также партия кокаина, замаскированного в виде порошкообразного молока в бутылочке для детского кормления.