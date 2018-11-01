За три недели помощь получили более трех тысяч детей на Харьковщине 1 ноября 2018 г. Юлия Андреева 0 0

За время действия на Харьковщине пилотного проекта системы предоставления услуг раннего вмешательства помощь получили более трех тысяч маленьких жителей области.

Региональный консультативный совет по реализации пилотного проекта системы предоставления услуг раннего вмешательства был создан по распоряжению председателя ХОГА Юлии Светличной 10 октября. Основной целью является реализация в Харьковской области в 2018-2020 годах проекта, который призван обеспечить развитие ребенка, сохранить его здоровье и жизнь.



— В Харьковской области уделяется большое внимание развитию инклюзивного образования. Юлия Светличная неоднократно подчеркивала важность создания инклюзивно-ресурсных центров. Раннее вмешательство — важная составляющая этой системы, — отметил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк на заседании регионального консультативного совета.



На Харьковщине пилотный проект системы предоставления услуг раннего вмешательства существует с 2016 года в трех районах — Валковском, Лозовском и Чугуевском. За время работы в этих районах помощь была оказана более чем трем тысячам маленьких жителей области.



— Местная власть поддержала нас. Были выделены средства, которые позволили ввести в штат логопеда-дефектолога, педагога, психолога. Также были заложены средства на выезд специалистов в села и посещение детских садов, куда ходят маленькие пациенты, — говорит главный врач Валковского районного центра первичной медико-санитарной помощи Марина Орлова.



По ее словам, то, что в системе раннего вмешательства и в инклюзивных ресурсных центрах работают одни и те же врачи, что хорошо сказывается на успехах детей.



— Система раннего вмешательства охватывает детей до четырех лет, и когда ребенок становится старше, с ним продолжают заниматься те же специалисты. Они уже знают и самого ребенка, и его особенности, — считает Марина Орлова.



Заведующая отделением психологии развития ГП «Институт охраны здоровья детей и подростков АМН Украины», исполнительный директор благотворительного фонда «Институт раннего вмешательства» Анна Кукуруза выразила надежду на действительно конструктивное сотрудничество между всеми ветвями власти для успешной реализации проекта.



В ближайшее время будет проведено следующее заседание координационного совета уже с наработанными вопросами каждого из консультативных органов.