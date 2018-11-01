Должен ли наследник выплачивать долги 1 ноября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

От отца в наследство мне досталась квартира с огромными долгами по коммуналке. Объясните, долги – это тоже мое наследство? Придется ли мне их погашать? Могу ли я отказаться от такого наследства?

Иван

Как разъяснила заведующая Седьмой харьковской государственной нотариальной конторой Ирина Теленкова, до шести месяцев со дня смерти наследодателя любой из наследников должен либо принять наследство, либо отказаться от него. Об этом объявляется письменно. То есть, он должен прийти к нотариусу и написать заявление, в котором указать, принимает он наследство либо отказывается. В течение шести месяцев у него есть право на раздумья – то есть, сегодня, например, он может наследство принять, а завтра прийти и отозвать свое заявление.



Но долги, которые накопил наследодатель, переходят к наследнику. Наследник оплачивает эти долги в зависимости от стоимости имущества, которое он получил.



— То есть, если наследник получил наследство, которое стоит, грубо говоря, сто гривен, а долгов — на миллион, он не может из этих ста гривен погасить миллион. По гражданскому кодексу он погашает долги в размере стоимости имущества, которое он получил, — поясняет Ирина Теленкова.



Вопрос это спорный и, как правило, решается в судебном порядке.



— Нередко кредиторы ставят в известность нотариуса о долгах наследодателя и присылают свои претензии. Нотариус ставит наследника в известность, что наследство ему достанется с долгами, — продолжает Ирина Теленкова, — И объясняет: наследство оформить можем, но долг вам придется погасить – в размере стоимости имущества, полученного по наследству.



Если наследник отказывается от такого наследства – погашать долги он не обязан, уточняет нотариус.



— В этом случае нотариус сообщает кредитным учреждениям (коммунальным предприятиям, банкам и т.д), что никому из наследников наследство не выдавалось, — говорит Ирина Теленкова.