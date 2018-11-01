Как в Харькове продвигается установка газовых счетчиков

А посему наряду со специализированными организациями решили заняться платным оснащением потребителей приборами учета голубого топлива. Ждать ли населению обещанную правительством компенсацию за установленный из собственного кармана газомер?
Почему газовщики взялись за коммерческую установку счетчиков, если законодательство предусматривает бесплатное оснащение населения индивидуальными приборами учета?
Закон есть – денег нет
Напомним, 19 января 2018 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно порядка установления счетчиков потребителям природного газа» №2260-VIII. Как сказано в документе, население должно быть обеспечено индивидуальными газовыми счетчиками в течение трех лет — до 1 января 2021 года. При этом газовые компании обязаны оснастить ими население — общедомовой прибор учета может быть установлен исключительно с согласия совладельцев многоквартирного дома. Даже если согласие не получено, прекращать распределение газа запрещается.
Однако, как утверждают в газовой компании, средств на обеспечение населения бесплатными приборами учета катастрофически не хватает.
— Сейчас без учета газа в Харьковской области остаются около 40 тысяч потребителей. А существующий тариф, который позволяет установить до 2021 года лишь половину от запланированного количества счетчиков, так и остался не пересмотренным, — говорит пресс-секретарь ПАО «Харьковгаз» Ольга Клименко. — Причем мы не предлагаем поднять тариф для населения – он останется прежним. Нужно просто перераспределить его так, чтобы сократить долю, которую мы платим «Нефтегазу», и пустить часть полученных таким образом денег на установку бесплатных счетчиков населению и на зарплаты работникам предприятия.
Поэтому «Харьковгаз» решил возобновить услуги коммерческой установки счетчиков для жителей области, которые желают установить индивидуальные приборы за свой счет.
— Чтобы развить конкуренцию среди монтажных организаций, — пояснили в газовой компании.
Компенсация осталась лишь на бумаге
Кстати, в том же законе, вступившем в силу в январе этого года, предусмотрено, что установить индивидуальные счетчики бытовые потребители газа могут и самостоятельно – за свой счет. Эти расходы им компенсируют за счет средств, уплаченных по тарифу на распределение природного газа. Порядок и размеры компенсации должен установить Кабмин. Гражданам, установившим счетчики в 2018 году, компенсацию обещали осуществить в течение 12 месяцев.
Однако информации о компенсации затрат на сегодняшний день пока нет.
— Изменения в закон приняли, Кабмин должен был разработать механизм компенсации. Но до сих пор никакого механизма нет. В наш тариф такие услуги не заложены, — говорит Ольга Клименко. — Поэтому сейчас ни о какой компенсации и речи быть не может, поскольку нет утвержденного правительством порядка, как и в каком размере ее предоставлять.
Между тем желающих самостоятельно установить счетчик довольно много, отмечает Ольга Клименко, потому что это дает возможность платить лишь за потребленный газ.
— Например, очень заинтересованы жильцы, которые греют воду электрическим бойлером. В периоды отсутствия централизованной подачи горячей воды потребители, не имеющие счетчика, вынуждены платить за газ по большему тарифу, поскольку предполагается, что они греют воду на газовой плите. Исключение не делается и для тех, кто греет воду бойлером, — говорит Ольга Клименко.
Какой счетчик газовщики забракуют
Читатели «Вечернего Харькова»
неоднократно обращались в редакцию с жалобами на то, что газовщики чинят препоны при установке приборов учета другими организациями. Например, не дают разрешение на установку счетчика, который выбрал потребитель на свой вкус и кошелек.
— Ну, во-первых, необходимо, чтобы мощность счетчика соответствовала мощности газового оборудования. Кроме того, прибор должен быть произведен не «топортным» заводом-изготовителем. В третьих – счетчик не должен быть б/у, потому что нередко потребители покупают бывшие в употреблении приборы учета, в счетный механизм которых могло произойти вмешательство, о чем потребитель, возможно, и не знает. Также неоднократно людям подсовывали счетчики заводов-изготовителей, которых на территории Украины уже нет. Если поставить человеку такой прибор и через месяц что-то выйдет из строя, купить новую деталь на замену будет невозможно, — поясняет Ольга Клименко. – Но какого-то определенного перечня «правильных» приборов не существует. Просто перед установкой счетчика мы советует потребителям проконсультироваться со специалистами либо газовой службы, либо специализированной организации.
По словам Ольги Клименко, счетчики, которые намерена устанавливать на коммерческой основе газовая компания, будут закупаться у заводов-изготовителей, которые выиграют тендер. В ПАО «Харьковгаз» уверяют: услуги по коммерческой установке прибора учета газовой компанией обойдутся потребителю в несколько раз дешевле.
— Установка счетчиков за средства жителей Харьковской области не является монопольной услугой. Для выполнения работ каждый потребитель может самостоятельно выбрать любую специализированную организацию, имеющую соответствующее государственное разрешение. По информации клиентов ПАО «Харьковгаз», стоимость этих услуг в специализированных организациях достигает почти 11 тысяч гривен. Такая цена является недоступной для людей. Для развития конкуренции, удешевления услуг на рынке ПАО «Харьковгаз» будет устанавливать счетчики по цене 3,5 тысячи гривен – «под ключ», — говорит пресс-секретарь ПАО «Харьковгаз». — Цена может колебаться лишь в случае поднятия стоимости приборов учета при их тендерных закупках у заводов-изготовителей или дополнительных транспортных услуг из-за значительного расстояния к дому потребителя.