Международная изоляция Москвы продолжается 1 ноября 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Результаты заседания СБ ООН по «украинскому вопросу» показали продолжающуюся международную изоляцию Москвы, считает президент Украины Петр Порошенко.

«Результаты заседания СБ ООН со всей очевидностью показали продолжающуюся международную изоляцию Москвы, которая демонстрирует вызывающее поведение и упорное нежелание слышать вполне легитимные призывы международного сообщества, – отметил Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook. – Очень показательные и красноречивые итоги заседания Совета Безопасности ООН по «украинскому вопросу» – мощная поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины».



Петр Порошенко особо подчеркнул, что Кремль должен прекратить свою грубую агрессию в Донбассе, отказаться от поставки оружия и техники на оккупированную территорию и прекратить обструкцию Минских договоренностей. Крым должен быть деоккупирован, агрессивная политика России в акватории Азовского моря и Керченского пролива – неприемлема.



По его словам, Москва должна отказаться от проведения фейковых «местных выборов» в оккупированном Донбассе в ноябре, они незаконны и являются очередным примером российской подрывной деятельности.



«Спасибо международным партнерам и руководству Секретариата ООН за твердую солидарность с Украиной и призыв усилить гуманитарную помощь для смягчения последствий российской разрушительного агрессии», – подытожил президент.