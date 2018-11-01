Знаменитый генерал предупредил об угрозе новой военной авантюры Путина

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал
известный американский военный, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.
"Они очень реальны, но это не значит, что они неизбежны или постоянные. У России больше нет возможности и желания завоевать Европу, как это было в 70-80-х годах. Мы знаем, что у них были такие планы, судя по исследованиям и найденном в архивах после холодной войны. Зато они хотят разрушить ЕС и НАТО, подорвать единство союза. И они могут прибегнуть к ограниченному нападению на, возможно, Литву, чтобы попытаться продемонстрировать, что Альянс не может или не будет защищать одного из своих членов. Вот такая авантюра", - сказал Ходжес.
Поэтому, подчеркнул он, сдерживание РФ и сплоченность НАТО очень важны. "Если мы будем выглядеть неподготовленными и разобщенными, риск такого ужасного просчета России возрастет", - отметил Ходжес.