Знаменитый генерал предупредил об угрозе новой военной авантюры Путина 1 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

У России нет ни возможности, ни желания завоевать Европу, но она хочет подорвать единство Евросоюза и разрушить НАТО.