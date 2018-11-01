Под Харьковом родителям погибшего воина передали его боевой орден: фото-факт

Об этом, как информирует
newsroom, сообщили в областной организации "Союз ветеранов АТО".
"Я знаю, что вы воспитываете внука, сына Андрея. Хочу сказать от имени всего ветеранского братства - мы берем шефство над мальчиком и будем помогать семье в решении любых вопросов", - заявил руководитель районного отделения "Союза ветеранов АТО" Михаил Лукаш.
Андрей Маслов с позывным "Футболист" погиб 21 мая нынешнего года во время прорыва диверсионной группы террористов в местности Чигари под Горловкой. В этот день военнослужащему 24-й отдельной механизированной бригады исполнялся 31 год. Свой псевдоним боец заслужил за футбольную карьеру - ранее он выступал в составе донецкого "Металлурга" и мелитопольского "Олкома". У него остались жена, родители и маленький ребенок.