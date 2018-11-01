Предложено необычное средство, исцеляющее от гепатита 1 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Вдохновляющее заключение о свойствах картофеля сделали ученые из Томпсоновского института в Нью-Йорке, которые заявили, что с помощью этого овоща можно лечить гепатит.