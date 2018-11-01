Здоровье

  • 134
    •  / 

Предложено необычное средство, исцеляющее от гепатита

Предложено необычное средство, исцеляющее от гепатита
Вдохновляющее заключение о свойствах картофеля сделали ученые из Томпсоновского института в Нью-Йорке, которые заявили, что с помощью этого овоща можно лечить гепатит.
Вывод о лечебных свойствах картофеля был сделан специалистами после эксперимента на мышах. Об этом сообщает МедикФорум.

Американские клиницисты активно разрабатывают методику лечения гепатита с использованием картофеля. В своих опытах они генетически модифицировали картофель: в ДНК овоща был вмонтирован ген, который при попадании в организм «включал» специфический белок в больной печени. Такой картофель был добавлен в корм мышам. болевшим вирусным гепатитом В.

Эксперимент с животными продемонстрировал, что картофель может помогать лечить гепатит. У мышей после его употребления иммунная система начинала интенсивно производить антитела, сражавшиеся с вирусом.

Сегодня эффективных препаратов для лечения вирусного гепатита В, которые бы гарантировали пациенту выздоровление, - не существует. Поэтому повышенный интерес ученых к новациям в области терапии данного заболевания совсем неудивителен. Авторы данного исследования высказались о том, что апробированный ими метод лечения гепатита картофелем «может стать первым в своем роде терапевтическим средством, позволяющим добиться исцеления пациентов от смертельно опасного вируса».

Гепатит В – это широко распространенное инфекционное заболевание печени. Его особая опасность в том, что поражение печени данным вирусом гепатита чревато развитием опасных последствий, в числе которых цирроз и рак. Предложенный учеными новый метод лечения гепатита с помощью картофеля еще должен пройти дополнительную проверку и испытания.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3182.49 грн
100 USD 2811.88 грн
10 RUB 4.2867 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи