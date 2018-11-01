Культура

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Харьковщина и Черниговщина укрепляют взаимные связи

Харьковщина и Черниговщина укрепляют взаимные связи
Харьковская и Черниговская ОГА будут сотрудничать в областях культуры, туризма и охраны культурного наследия.
Соответствующее соглашение было подписано 31 октября во время рабочей поездки делегации от Харьковщины в Черниговскую область. Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Соглашением о сотрудничестве в областях культуры, туризма и охраны культурного наследия между Управлением культуры и туризма Харьковской и Департаментом культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской областных государственных администраций определяются основные направления сотрудничества в отраслях «Культура» и «Туризм».

В мероприятии приняли участие начальник Управления культуры и туризма ХОГА Олег Яцина, директор Департамента культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской ОГА Александр Левочко, представители Управления культуры и туризма ХОГА, ОКУ «Харьковский организационно-методический центр туризма», работники музейных учреждений области и представители туристического бизнеса.

По словам Олега Яцины, это сотрудничество будет способствовать налаживанию более тесных отношений, обмену опытом, развитию въездного и выездного туризма областей.

Во время визита был презентован туристический потенциал Харьковской области, состоялся обмен опытом между музейщиками Харьковщины и Черниговщины и обсуждение дальнейшего сотрудничества в культурном и туристическом пространстве.

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