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Инсайд: в Харькове подорожает проезд в метро

Инсайд: в Харькове подорожает проезд в метро
В Харькове проезд в метро до конца года подорожает до семи гривен.
Об этом NewsRoom сообщили собственные источники.

Первыми тревогу забили на одном из популярных городских каналов в Telegram.

«Телеграфируют, что с ноября метро будет по семь гривен», – говорится в сообщении.

В пресс-службе КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что пока об увеличении стоимости проезда говорить рано, потому что такое решение сначала должен утвердить исполнительный комитет городского совета.

«Пока что нет никакой информации о росте цен», – заверили в подземке.

Тем не менее, собственные источники NewsRoom сообщают, что повышение стоимости проезда произойдет в конце года, вероятнее всего – в декабре. Более того: по словам собеседеника, цена в 7 гривен за билет является «гуманной»: мол, изначально рассматривались варианты и более резкого подорожания.

ОН Клиник Харків

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