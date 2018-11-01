Инсайд: в Харькове подорожает проезд в метро

Об этом NewsRoom сообщили
собственные источники.
Первыми тревогу забили на одном из популярных городских каналов в Telegram.
«Телеграфируют, что с ноября метро будет по семь гривен», – говорится в сообщении.
В пресс-службе КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что пока об увеличении стоимости проезда говорить рано, потому что такое решение сначала должен утвердить исполнительный комитет городского совета.
«Пока что нет никакой информации о росте цен», – заверили в подземке.
Тем не менее, собственные источники NewsRoom сообщают, что повышение стоимости проезда произойдет в конце года, вероятнее всего – в декабре. Более того: по словам собеседеника, цена в 7 гривен за билет является «гуманной»: мол, изначально рассматривались варианты и более резкого подорожания.