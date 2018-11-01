После Хеллоуина харьковские трамваи будут объезжать Благовещенский базар

По улице Большой Панасовской движение трамваев на участке от улицы Евгения Котляра до Лосевского переулка, а также по самому Лосевскому переулку и Рогатинскому проезду, будет невозможно. По причине, которую объяснили в профильном департаменте Харьковского горсовета
: в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей.
Движение трамваев будет осуществляться так:
– №12
: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;
– №20:
Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.