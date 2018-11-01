После Хеллоуина харьковские трамваи будут объезжать Благовещенский базар 1 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

1, 2 и 3 ноября с 9:00 до 16:00 два популярных в Харькове трамвайных маршрута не станут заезжать на Центральный рынок.