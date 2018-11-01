Харьков

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После Хеллоуина харьковские трамваи будут объезжать Благовещенский базар

После Хеллоуина харьковские трамваи будут объезжать Благовещенский базар
1, 2 и 3 ноября с 9:00 до 16:00 два популярных в Харькове трамвайных маршрута не станут заезжать на Центральный рынок.
По улице Большой Панасовской движение трамваев на участке от улицы Евгения Котляра до Лосевского переулка, а также по самому Лосевскому переулку и Рогатинскому проезду, будет невозможно. По причине, которую объяснили в профильном департаменте Харьковского горсовета: в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей.

Движение трамваев будет осуществляться так:

№12: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;

№20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.

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