Представлен новый глава Лозовской РГА

Марк Беккер передал Ашоту Керопову поздравления и пожелания удачи и успехов в работе от главы ХОГА Юлии Светличной. Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
- Хочу подчеркнуть особое отношение Юлии Александровны к Лозовскому району. Она рядом с вами и в праздничные дни, и в сложные минуты, - сказал Марк Беккер.
Он напомнил, что именно по инициативе главы ХОГА в этом году из областного бюджета выделили более 26 млн грн на ремонт коллектора в Лозовой.
- Объекты Лозовского района уже подаются для внесения в Программу экономического и социального развития Харьковской области на 2019 год, и в дальнейшем будет приниматься решение об их финансировании. Лозовая никогда не занимала в этой работе последние места, и в 2019 году эта тенденция будет сохраняться, - заверил первый заместитель председателя ХОГА.
Марк Беккер также сообщил ключевые показатели социально-экономического развития Лозовского района, отметив, что в данный момент доходная часть районного бюджета перевыполняется на 10 %. Он подчеркнул первоочередные задачи, которые стоят перед руководством района. Среди них: повышение уровня занятости населения и размеров зарплат, дальнейшее развитие сферы агропромышленного комплекса и промышленности, выполнение программ социально-экономического развития и укрепление инфраструктуры.
Председатель Лозовской РГА Ашот Керопов поблагодарил за оказанное доверие Президента Украины Петра Порошенко и главу ХОГА Юлию Светличную.
- Понимаю важность задач, которые стоят перед районной государственной администрацией. В первую очередь нам необходимо завершить все то, что уже было начато. Это ремонт дорог, освещение улиц, реконструкция системы водоснабжения, ремонт жилья, благоустройство и оснащение учебных и спортивных учреждений, детских площадок, объектов социально-культурного назначения и многое другое. Также в кратчайшие сроки необходимо наметить шаги для решения острых злободневных проблем. Будем работать настойчиво. Работы хватит для всех, - подчеркнул Ашот Керопов.
Напомним, 29 октября Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №186/2018-рп, которым назначил Ашота Керопова на должность председателя Лозовской РГА с 30 октября.
Ашоту Керопову 57 лет. У него два высших образования: в 1989 окончил Харьковский политехнический институт (специальность «Автомобили и тракторы», инженер-механик), в 2010 году окончил НТУ «ХПИ» (специальность «Административный менеджмент», магистр административного менеджмента).
До назначения на новую должность работал заместителем председателя Лозовской РГА - начиная с июля 2018 года.
До этого работал в реальном секторе экономики - начиная с 1989 года, на Лозовском кузнечно-механическом заводе прошел путь от мастера бюро технического обслуживания до должности директора по персоналу и социальному развитию.