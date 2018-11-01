Харьков

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Харьковские тепловики обещают поменять магистраль на Московском проспекте к декабрю

Харьковские тепловики обещают поменять магистраль на Московском проспекте к декабрю
В Харькове вдоль Московского проспекта, начиная от дома №96-а, идет реконструкция сети теплоснабжения.
Как сообщил заместитель главного инженера Слободского филиала КП «Харьковские тепловые сети» Андрей Майстренко, работы на этом участке были начаты в сентябре. Эта тепломагистраль была смонтирована в 1945 году, и на сегодняшний день имеет большой коррозийный износ. Только за последние четыре года на этом участке было ликвидировано более 45 аварий. В ходе реконструкции теплотрассы планируется проложить вместо старых двух труб диаметром 400 мм одну трубу в полиуретановой изоляции диаметром 600 мм. Срок ее эксплуатации – 25 лет. Замена трубы с применением новых технологий позволит значительно сэкономить ресурсы предприятия – как в плане потребления теплоносителя, так и в плане ремонта сетей.

– По предварительным подсчетам, мы должны сэкономить за год 2 млн грн. Планируется, что часть теплотрассы будет вынесена подальше от дома, то есть труба будет уложена в новом канале, а часть магистрали будет проложена в уже существующем. Сейчас мы демонтируем старую трубу, после чего будем укладывать новую, – отметил Андрей Майстренко.

Сложности в работе вызывает то, что через теплотрассу проходят другие инженерные коммуникации – газовые и водопроводные магистрали, сети связи etc.

В ходе реконструкции в камерах устанавливается дополнительное оборудование, которое позволит получать оперативную информацию в случае утечки и своевременно ее устранять.

Тепловики уверяют: на время проведения ремонтных работ все абоненты остаются с теплом. Часть жилых домов была переподключена к другим теплосетям, для оставшихся проложили временные источники тепла.

Всего на Московском проспекте планируется заменить около 0,5 км теплотрассы. Все работы предполагается завершить до конца ноября, сообщает пресс-служба горсовета.

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