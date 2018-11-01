Харьков

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Харьков начинает борьбу за матч Суперкубка УЕФА

Харьков начинает борьбу за матч Суперкубка УЕФА
Матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году может пройти на стадионе «Металлист».
Лишь два года назад совместными усилиями Федерации футбола Украины и руководства Харьковской области после длительного вынужденного перерыва в Харьков удалось вернуть большой футбол.

С тех пор на стадионе «Металлист» состоялись уже три поединка национальной сборной Украины, в которых главная команда страны завоевала три уверенные победы.

Историческим стал недавний триумф сборной под руководством Андрея Шевченко в матче с Чехией. Ведь по итогам этой встречи сине-желтые обеспечили себе первое место в группе B1 премьерного турнира Лиги наций УЕФА и вошли в 12-ть сильнейших сборных Европы.

Важно, что в УЕФА и ФИФА отметили высокое качество организации международных поединков в Харькове. Кроме того, и футболисты нашей сборной, и тренерский штаб, и эксперты отмечали особую атмосферу, которую своими положительными эмоциями создавали на «Металлисте» болельщики.

Второй год подряд в городе проходят матчи группового этапа самого престижного клубного турнира – Лиги чемпионов УЕФА. Кроме того, в этом году впервые в истории в Харькове состоялись победные для ФК «Жилстрой-1» три матча квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и матч 1/16 финала соревнований.

Все эти факты стали основой для совместного решения руководства Федерации футбола Украины и Харьковской областной государственной администрации по подготовке заявки на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году на стадионе «Металлист».

Федерация футбола Украины сообщила УЕФА о готовности побороться за право проведения этого поединка в Харькове. Все необходимые документы для оформления полноценной заявки в соответствии с требованиями УЕФА будут собраны совместно ФФУ и руководством ХОГА до февраля 2019 года.

Есть все основания рассчитывать на то, что Харьков сможет провести матч за Суперкубок УЕФА на высшем уровне. Подтверждением этого является организация финала Лиги чемпионов в Киеве в мае этого года, которая заслужила самую высокую оценку руководства УЕФА.

«Наши конкуренты – три столицы государств Европы: Хельсинки (Финляндия), Белфаст (Северная Ирландия) и Минск (Беларусь)», – написала на своей странице в Facebook  председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. 

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