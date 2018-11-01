Человек Путина назвал условия для отмены санкций против Украины 1 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, Россия может отменить введенные ограничения против украинских физических и юридических лиц в том случае, если Украина отменит санкции против Москвы.

Об этом сообщает российское агентство РБК.



Еще одним условием спикер президента РФ назвал "шаги Украины по деэскалации и снятию напряженности в отношениях".



Напомним, 1 ноября премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных ограничительных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины, которые в России называют "санкциями". Меры коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Подписанным постановлением предусматриваются блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России.