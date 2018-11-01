Политика

  • 69
    •  / 

Человек Путина назвал условия для отмены санкций против Украины

Человек Путина назвал условия для отмены санкций против Украины
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, Россия может отменить введенные ограничения против украинских физических и юридических лиц в том случае, если Украина отменит санкции против Москвы.
Об этом сообщает российское агентство РБК.

Еще одним условием спикер президента РФ назвал "шаги Украины по деэскалации и снятию напряженности в отношениях".

Напомним, 1 ноября премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных ограничительных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины, которые в России называют "санкциями". Меры коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Подписанным постановлением предусматриваются блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3182.49 грн
100 USD 2811.88 грн
10 RUB 4.2867 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи