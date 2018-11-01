Харьков

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Светличная провела выездной прием на заводе «Южкабель»

Светличная провела выездной прием на заводе «Южкабель»
Работники предприятия, которые обратились на прием к Юлии Светличной, поднимали вопросы из сфер ЖКХ, здравоохранения, развития промышленности, социальной защиты.
Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Значительное количество обращений касалось оказания помощи в лечении и оздоровлении.

– Мы - люди труда, и понимаем, что только умножая наши усилия, мы сможем добиваться результата. А этот результат обеспечивают люди. Иногда они нуждаются в поддержке и помощи. Поэтому все вопросы, которые мы взяли на контроль во время приема, будут подробно рассмотрены, департаменты областной администрации отработают каждое обращение. Ни одна проблема не останется без внимания, - сказала Юлия Светличная.

Директор завода Владимир Золотарев поблагодарил руководителя области за внимание к предприятию и его работникам.

– Спасибо за встречу с коллективом и участие в открытии новой линии производства. Люди чувствуют подъем, когда руководители такого уровня посещают предприятие. Они понимают, что их работа важна, что завод поддерживают. Это важно. Ведь когда человек верит в то, чем занимается, - это уже 50% успеха. Вы дали нам новый импульс для работы и развития, - отметил руководитель «Южкабеля».

Напомним, председатель ХОГА регулярно проводит приемы граждан на объектах гуманитарной сферы (в больницах, вузах, в учреждениях культуры) и на промышленных предприятиях, а также в районах области.

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