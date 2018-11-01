Светличная провела выездной прием на заводе «Южкабель»

Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
Значительное количество обращений касалось оказания помощи в лечении и оздоровлении.
– Мы - люди труда, и понимаем, что только умножая наши усилия, мы сможем добиваться результата. А этот результат обеспечивают люди. Иногда они нуждаются в поддержке и помощи. Поэтому все вопросы, которые мы взяли на контроль во время приема, будут подробно рассмотрены, департаменты областной администрации отработают каждое обращение. Ни одна проблема не останется без внимания, - сказала Юлия Светличная.
Директор завода Владимир Золотарев поблагодарил руководителя области за внимание к предприятию и его работникам.
– Спасибо за встречу с коллективом и участие в открытии новой линии производства. Люди чувствуют подъем, когда руководители такого уровня посещают предприятие. Они понимают, что их работа важна, что завод поддерживают. Это важно. Ведь когда человек верит в то, чем занимается, - это уже 50% успеха. Вы дали нам новый импульс для работы и развития, - отметил руководитель «Южкабеля».
Напомним, председатель ХОГА регулярно проводит приемы граждан на объектах гуманитарной сферы (в больницах, вузах, в учреждениях культуры) и на промышленных предприятиях, а также в районах области.