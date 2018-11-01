Светличная провела выездной прием на заводе «Южкабель» 1 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 2 0

Работники предприятия, которые обратились на прием к Юлии Светличной, поднимали вопросы из сфер ЖКХ, здравоохранения, развития промышленности, социальной защиты.