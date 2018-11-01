Харьков

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В Харькове уволили известного судью

В Харькове уволили известного судью
Высший совет правосудия уволил по общим обстоятельствам судью Харьковского апелляционного суда Владимира Плетнева, имя которого неоднократно связывали с неоднозначными решениями.
Сообщение о данном решении было опубликовано на сайте ВСП, информирует newsroom.

Ранее служитель Фемиды работал в Киевском районном суде и неоднократно вел дела, связанные с харьковским горсоветом. Так, в частности, 12 лет назад он судил чиновника Геннадия Бакаляра, которого поймали на взятке в 38,5 тысяч гривен, а тогдашний глава облсовета Василий Салыгин обвинял Плетнева в вынесении незаконных решений. Затем мужчина перешел на работу в апелляционный суд Харьковской области, однако и там его имя было связано с громкими разбирательствами - в частности, в августе нынешнего года он руководил коллегией, которая отпустила из-под стражи виновника смертельного ДТП Тиграна Енгибаряна.

Известен судья и поддержкой украинофобских заявлений нардепа Михаила Добкина - в январе он отметился комментарием под его постом, где назвал "грязью" и "мусором" полковника УНР и основателя ОУН Евгения Коновальца, в честь которого была названа улица в Киеве.

Отметим, что деятельность служителя Фемиды неоднократно становилась поводом для угроз. Так, в 2012 году неизвестные сожгли принадлежащий ему автомобиль Lexus стоимостью около миллиона гривен, а совсем недавно Плетнев пожаловался на визит активистов. По словам Плетнева, около 15 молодых людей напугали его тещу и шестилетнюю дочь, а также расклеили оскорбительные листовки.

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