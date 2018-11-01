В Харькове уволили известного судью 1 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Высший совет правосудия уволил по общим обстоятельствам судью Харьковского апелляционного суда Владимира Плетнева, имя которого неоднократно связывали с неоднозначными решениями.