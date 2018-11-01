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В японском ресторане теперь можно заказать «ужин смертника»

В японском ресторане теперь можно заказать «ужин смертника»
Заведение общепита под названием "Нинген", что переводится как "Человеческий ресторан", открылось в Токио.
В Японии появился ресторан, в меню которого представлены блюда, выбранные известными заключенными перед смертной казнью, сообщает портал «Вокруг света. Украина».

Среди представленных в меню позиций особой популярностью пользовались три варианта трапезы. Первый набор — гамбургер, яйца вкрутую, печеный картофель и три рюмки виски — выбрал и съел перед расстрелом убийца и грабитель Гэри Марк Гилмор, ставший первым преступником, казненным в США после снятия моратория на смертную казнь 1967 года.

На втором месте — выбор «черной вдовы» Джудиас Буэноано, которая отравила мужа и любовника, утопила в реке 19-летнего сына-инвалида и пыталась убить еще одного мужчину. Она полакомилась спаржей, брокколи, помидорами и клубникой перед казнью на электрическом стуле.

Популярностью пользовался и ужин, состоящий из ведра крылышек из KFC, картошки фри, 450 граммов клубники и жареных креветок. Такую последнюю трапезу избрал для себя маньяк Джон Уэйн Гейси, известный как «клоун-убийца».

Ресторан проработал две недели и закрылся, так как был частью инсталляции арт-группы Chim Pom. Посетители заведения оставили положительные отзывы о его работе.

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