В японском ресторане теперь можно заказать «ужин смертника»

В Японии появился ресторан, в меню которого представлены блюда, выбранные известными заключенными перед смертной казнью, сообщает
портал «Вокруг света. Украина».
Среди представленных в меню позиций особой популярностью пользовались три варианта трапезы. Первый набор — гамбургер, яйца вкрутую, печеный картофель и три рюмки виски — выбрал и съел перед расстрелом убийца и грабитель Гэри Марк Гилмор, ставший первым преступником, казненным в США после снятия моратория на смертную казнь 1967 года.
На втором месте — выбор «черной вдовы» Джудиас Буэноано, которая отравила мужа и любовника, утопила в реке 19-летнего сына-инвалида и пыталась убить еще одного мужчину. Она полакомилась спаржей, брокколи, помидорами и клубникой перед казнью на электрическом стуле.
Популярностью пользовался и ужин, состоящий из ведра крылышек из KFC, картошки фри, 450 граммов клубники и жареных креветок. Такую последнюю трапезу избрал для себя маньяк Джон Уэйн Гейси, известный как «клоун-убийца».
Ресторан проработал две недели и закрылся, так как был частью инсталляции арт-группы Chim Pom. Посетители заведения оставили положительные отзывы о его работе.