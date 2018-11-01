Суд в Харькове оставил под стражей людей, причастных к теракту у Дворца спорта 1 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Еще в феврале 2015 года у Дворца спорта в Харькове во время шествия в честь Революции достоинства в Харькове прогремел взрыв. В результате теракта погибло четыре человека, еще 11 получили ранения.