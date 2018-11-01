Харьков

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Суд в Харькове оставил под стражей людей, причастных к теракту у Дворца спорта

Суд в Харькове оставил под стражей людей, причастных к теракту у Дворца спорта
Еще в феврале 2015 года у Дворца спорта в Харькове во время шествия в честь Революции достоинства в Харькове прогремел взрыв. В результате теракта погибло четыре человека, еще 11 получили ранения.
Через три дня после происшествия полиция задержала трех подозреваемых. Ими оказались жители Харькова Владимир Дворников, Сергей Башлыков, Виктор Тетюцкий, сообщает издание yb.in.ua.

Следствие установило, что эти люди прошли специальную подготовку на территории России и были завербованы спецслужбами. По предварительной информации, злоумышленники получили 10 тысяч долларов.

Сегодня один из харьковских районных судов принял решение продлить строк содержания упомянутых лиц под стражей еще на два месяца. Кроме того, сегодня в суде допросили еще двух потерпевших.

Ожидается, что 7 ноября продлится судебное слушание по этому делу.

Стоить отметить, что в упомянутом теракте погиб школьник. Но его родители отказываются подавать гражданский иск, поскольку не хотят афишировать, во время какого митинга погиб мальчик, поскольку сами придерживаются пророссийских взглядов.

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