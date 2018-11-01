Харьковчан приглашают собраться у ресторана

Пробег одновременно пройдет
в девяти городах: Ивано-Франковске, Коломые, Краматорске, Киеве, Львове, Одессе, Северодонецке, Тернополе и Харькове. По словам организаторов, цель пробега – объединить людей и создать сообщество, где все равны и где уважение к каждому и к каждой – высшая ценность.
К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Дистанция забега – 5 км.
Старт забега – в 10:00.
Сбор участников – у ресторана «Горький парк» (ул. Сумская, 81). Старт и финиш: от ворот парка со стороны ресторана.
Желающим принять участие в пробеге необходимо зарегистрироваться
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Организаторы мероприятия - общественная организация «Ранд», Центр «Социальное Действие» и Кампания против дискриминации.