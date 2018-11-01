Харьковская область полностью обеспечена вакцинами от кори

– Остаток вакцины КПК в области составляет более 37 тысяч доз, что обеспечивает 100% потребности до конца года, – сообщил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк на всеукраинском селекторном совещании Министерства здравоохранения, где обсуждался вопрос проведения плановой вакцинации.
Михаил Черняк также отметил, что Управление здравоохранения ХОГА проводит работу по уточнению количества лиц, подлежащих вакцинации от кори по эпидемическим показаниям.
– На сегодня есть информация о 8 тысячах человек. Это медицинские работники, работники сферы образования, представители силовых структур, студенты. На сегодня сделана прививка почти 1300 лицам, – отметил вице-губернатор.
По информации Управления здравоохранения ХОГА
, в Харьковской области с начала года зафиксировано 485 случаев кори (из них 251 случай – взрослые, 234 – дети). Среди заболевших прививок не было у 304 человек, 68 больных имели только одну прививку.
Больше всего случаев кори в области зафиксировано в Харькове и Харьковском районе.
В целом по Украине, по данным Минздрава, с начала года корью заболели более 35 тысяч человек. За последнюю неделю зафиксировано 1319 случаев. Самые высокие показатели заболеваемости и смертности от кори фиксируются в западных областях, где наименьший уровень вакцинации.
В ходе селектора было отмечено, что в стране сегодня имеется достаточное количество качественных и эффективных вакцин от кори – более 700 тысяч доз вакцины КПК. Вакцины есть во всех областях.