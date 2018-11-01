Харьковская область полностью обеспечена вакцинами от кори 1 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На Харьковщине вакцинации по календарю подлежат 77230 детей. По состоянию на 1 ноября прививки получили 55058 детей (или 71,3%).