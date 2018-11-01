Синоптики: Харьков пережил аномально теплый месяц 1 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Погода в Харькове в октябре этого года в целом была нехарактерной для нашего региона, сообщили в Харьковском областном центре гидрометеорологии. Средняя температура в октябре составила 10-11 градусов, что на 3-4 градуса выше нормы.