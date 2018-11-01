Харьков

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Остатки от Хэллоуина достались животным

Остатки от Хэллоуина достались животным
В харьковском зоопарке отмечают Хэллоуин.
Праздничным угощением для питомцев стали тыквы.  Около 200 тыкв животным Харьковского зоопарка привезли ученики лицея № 89. Тыквы были экспонатами специализированной выставки, посвященной празднику. Кроме тыкв, ребята привезли яблоки, груши и морковь.

Особенно тыкву любят слоны, медведи и бегемот. Слониха Тенди пыталась съесть тыкву целиком, а гималайские медведи сразу же утащили угощение в зимнее помещение и там украдкой съели. Еноты из отверстий в тыкве вынимали сочную мякоть. Как оказалось, их интересовали тыквенные семечки. Бегемот и обезьянки получили праздничные корзинки в виде тыквы с начинкой из яблок, груш, моркови, веточек облепихи. Тигр и львы остались равнодушны к тыкве как к корму, зато играли с ней, катая как мячик, рассказали в зоопарке.

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