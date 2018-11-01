Паралимпийцы Харьковщины успешно выступили на чемпионате мира по армспорту

Соревнования среди спортсменов с недостатками зрения и поражением опорно-двигательного аппарата состоялись в Турции.

Анатолий Потемкин (весовая категория – до 70 кг) – в борьбе на правой и левой руке;

Олег Аборнев (весовая категория – до 65 кг) – в борьбе на правой руке;

Юлия Гадаева (весовая категория – до 65 кг) – в борьбе на правой и левой руке;

Анна Судницына (весовая категория – до 70 кг) – в борьбе на правой и левой руке.

Участие в них приняли паралимпийцы из 45 стран мира. Украину представляли 23 спортсмена, которые завоевали 6 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых наград. Из них 1 золотая, 7 серебряных и 1 бронзовая были на счету харьковских армрестлеров.Владимир Мишустин стал чемпионом мира в супертяжелом весе свыше 90 кг в борьбе на левой руке.Серебряные медали завоевали:Бронзовым призером чемпионата в борьбе на левой руке в весовой категории до 65 кг стал Вячеслав Хихлов.