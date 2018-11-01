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Паралимпийцы Харьковщины успешно выступили на чемпионате мира по армспорту

Паралимпийцы Харьковщины успешно выступили на чемпионате мира по армспорту
Соревнования среди спортсменов с недостатками зрения и поражением опорно-двигательного аппарата состоялись в Турции.
Участие в них приняли паралимпийцы из 45 стран мира. Украину представляли 23 спортсмена, которые завоевали 6 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых наград. Из них 1 золотая, 7 серебряных и 1 бронзовая были на счету харьковских армрестлеров.

Владимир Мишустин стал чемпионом мира в супертяжелом весе свыше 90 кг в борьбе на левой руке.

Серебряные медали завоевали:
  • Анатолий Потемкин (весовая категория – до 70 кг) – в борьбе на правой и левой руке;
  • Олег Аборнев (весовая категория – до 65 кг) – в борьбе на правой руке;
  • Юлия Гадаева (весовая категория – до 65 кг) – в борьбе на правой и левой руке;
  • Анна Судницына (весовая категория – до 70 кг) – в борьбе на правой и левой руке.
Бронзовым призером чемпионата в борьбе на левой руке в весовой категории до 65 кг стал Вячеслав Хихлов.

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