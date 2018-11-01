«Как государственная награда»: Порошенко отреагировал на санкции Кремля 1 ноября 2018 г. источник 0 0

Российские санкции как награда для украинцев, а в санкционном списке, за небольшим исключением, есть очень достойные люди.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс конференции с Меркель.



Президент отметил, что решение по санкциям не было неожиданным.



"За небольшим исключением - это список очень достойных людей", - сказал он.



Порошенко отметил, что упоминание в российском санкционном списке украинцы воспринимают как государственную награду.



"Обижены те, кто в этот список не попал", - добавил он.



Президент подчеркнул, что России достаточно убраться из Украины, забрать свои войска и оружие.



"Тогда будет мир, и не будет необходимости в санкциях", - пояснил президент.



Пока, по его словам, действия России свидетельствуют о том, что она не собирается выполнять минские договоренности и выводить свои войска из Донбасса.