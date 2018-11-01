Политика

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«Как государственная награда»: Порошенко отреагировал на санкции Кремля

«Как государственная награда»: Порошенко отреагировал на санкции Кремля
Российские санкции как награда для украинцев, а в санкционном списке, за небольшим исключением, есть очень достойные люди.
Об этом заявил президент Петр Порошенко, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс конференции с Меркель.

Президент отметил, что решение по санкциям не было неожиданным.

"За небольшим исключением - это список очень достойных людей", - сказал он.

Порошенко отметил, что упоминание в российском санкционном списке украинцы воспринимают как государственную награду.

"Обижены те, кто в этот список не попал", - добавил он.

Президент подчеркнул, что России достаточно убраться из Украины, забрать свои войска и оружие.

"Тогда будет мир, и не будет необходимости в санкциях", - пояснил президент.

Пока, по его словам, действия России свидетельствуют о том, что она не собирается выполнять минские договоренности и выводить свои войска из Донбасса.

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