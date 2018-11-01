История

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Найдена рампа, с помощью которой древние египтяне строили пирамиды: фото-факт

Найдена рампа, с помощью которой древние египтяне строили пирамиды: фото-факт
Археологическая миссия, состоящая из представителей Французского института восточной археологии и Ливерпульского университета, нашла рампу, с помощью которой возводились пирамиды.
Об этом сообщают «Экономические новости».

Ученые нашли специальное устройство, использующееся при возведении пирамид древними египтянами. С его помощью они поднимали большие блоки из камня. По словам археологов, рампе уже 4,5 тыс. лет.

Устройство было раскопано археологами в карьере, находящемся возле мухафазы Минья. Ученые предположили, что с помощью рампы могли строить пирамиду Хеопса, так как ее возраст этому отлично соответствует.

Найденная рампа является специальной системой для перемещения больших грузов. Она имеет наклонную поверхность и две лестницы с каждого края. Также имеется много отверстий в грунте, которые использовались египтянами для крепления деревянных столбов. Вокруг них наматывали веревку, концы которой прикрепляли к специальным «салазкам» (на них погружался камень). Рабы тянули за концы веревок и таким образом поднимали каменный блок наверх.



Руководитель археологической миссии Яннис Гордон напомнил, что гипотеза о рампах существовала давно. Однако только лишь сейчас ученым удалось найти хорошо сохранившееся данное устройство.

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