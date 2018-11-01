Найдена рампа, с помощью которой древние египтяне строили пирамиды: фото-факт 1 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Археологическая миссия, состоящая из представителей Французского института восточной археологии и Ливерпульского университета, нашла рампу, с помощью которой возводились пирамиды.