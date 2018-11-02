Представители ОТГ Харьковской области обсудили вопросы развития сферы ЖКХ 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

31 октября на базе Харьковского Центра развития местного самоуправления состоялся семинар «Организация предоставления жилищно-коммунальных услуг и благоустройство в ОТГ».