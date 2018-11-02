Представители ОТГ Харьковской области обсудили вопросы развития сферы ЖКХ

Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
Участники семинара обсудили перспективы реформирования коммунальной сферы в ОТГ, правовую, организационную и финансовую составляющую реформы. Отдельно остановились на теме внедрения системы энергоменеджмента как составляющей реформирования коммунальной сферы.
Директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк отметил, что ОТГ, несмотря на увеличение бюджетов после объединения, трудно удерживать и развивать сферу ЖКХ. Именно поэтому нужно привлекать для развития этой отрасли все возможные механизмы, особенно механизм софинансирования, и развивать сферу ЖКХ с привлечением международных партнеров.
Директор Центра развития местного самоуправления Диана Баринова рассказала, что в решении этих вопросов ОТГ Харьковщины сотрудничают с польскими экспертами, в частности, по направлению энергоэффективности. Три громады - Нововодолажская, Золочевская и Мерефянская - попали в проект «U-LEAD с Европой» по энергоэффективности.
По информации советника по вопросам местных финансов Центра развития местного самоуправления Марины Гончаренко, громады Харьковщины тратят на содержание и развитие ЖКХ до 10% бюджета.
По мнению советника, нужно не только улучшать и развивать отрасль, но и искать механизм превращения ее в прибыльную.
– Важное условие успешности реформы отрасли ЖКХ - переход системы финансовых отношений сферы жилищно-коммунальных услуг от чисто дотацийной к самоокупаемой. Это предусматривает снижение бюджетных назначений на содержание отрасли, поэтому следует отходить от восприятия бюджета как основного источника финансирования ЖКХ, - отметила Марина Гончаренко.