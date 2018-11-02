Экономика

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Представители ОТГ Харьковской области обсудили вопросы развития сферы ЖКХ

Представители ОТГ Харьковской области обсудили вопросы развития сферы ЖКХ
31 октября на базе Харьковского Центра развития местного самоуправления состоялся семинар «Организация предоставления жилищно-коммунальных услуг и благоустройство в ОТГ».
Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Участники семинара обсудили перспективы реформирования коммунальной сферы в ОТГ, правовую, организационную и финансовую составляющую реформы. Отдельно остановились на теме внедрения системы энергоменеджмента как составляющей реформирования коммунальной сферы.

Директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк отметил, что ОТГ, несмотря на увеличение бюджетов после объединения, трудно удерживать и развивать сферу ЖКХ. Именно поэтому нужно привлекать для развития этой отрасли все возможные механизмы, особенно механизм софинансирования, и развивать сферу ЖКХ с привлечением международных партнеров.

Директор Центра развития местного самоуправления Диана Баринова рассказала, что в решении этих вопросов ОТГ Харьковщины сотрудничают с польскими экспертами, в частности, по направлению энергоэффективности. Три громады - Нововодолажская, Золочевская и Мерефянская - попали в проект «U-LEAD с Европой» по энергоэффективности.

По информации советника по вопросам местных финансов Центра развития местного самоуправления Марины Гончаренко, громады Харьковщины тратят на содержание и развитие ЖКХ до 10% бюджета.

По мнению советника, нужно не только улучшать и развивать отрасль, но и искать механизм превращения ее в прибыльную.

– Важное условие успешности реформы отрасли ЖКХ - переход системы финансовых отношений сферы жилищно-коммунальных услуг от чисто дотацийной к самоокупаемой. Это предусматривает снижение бюджетных назначений на содержание отрасли, поэтому следует отходить от восприятия бюджета как основного источника финансирования ЖКХ, - отметила Марина Гончаренко.

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