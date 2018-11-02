Происшествия

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Не заметила поезд: под Харьковом школьница получила тяжелейшую травму

Не заметила поезд: под Харьковом школьница получила тяжелейшую травму
1 ноября около 12:00 на железнодорожной станции в поселке Шевченково Харьковской области поезд сбил 16-летнюю девушку.
Как сообщили в отделе коммуникации облуправления полиции, школьница решила перейти через колею на нерегулируемом переезде. В этот момент с двух сторон двигались составы, один из которых местная жительница пропустила, а второй – не заметила. Машинист тепловоза включил экстренное торможение, однако избежать наезда не сумел.

Пострадавшая лишилась правой голени и в состоянии шока была доставлена в реанимацию. Движение поездов на данном участке было остановлено на 1,5 часа.

Полиция выясняет все обстоятельства трагического происшествия.

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