Не заметила поезд: под Харьковом школьница получила тяжелейшую травму 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

1 ноября около 12:00 на железнодорожной станции в поселке Шевченково Харьковской области поезд сбил 16-летнюю девушку.

Как сообщили в отделе коммуникации облуправления полиции, школьница решила перейти через колею на нерегулируемом переезде. В этот момент с двух сторон двигались составы, один из которых местная жительница пропустила, а второй – не заметила. Машинист тепловоза включил экстренное торможение, однако избежать наезда не сумел.



Пострадавшая лишилась правой голени и в состоянии шока была доставлена в реанимацию. Движение поездов на данном участке было остановлено на 1,5 часа.



Полиция выясняет все обстоятельства трагического происшествия.