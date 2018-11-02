Десятки малышей в одном из детсадов Харькова вынуждены спать в куртках

Об этом сообщает
портал «Город Х».
Малыши от года до пяти вынуждены часами гулять на улице и спать в куртках по вине коммунальщиков – из-за аварий на теплосетях в дошкольном учреждении до сих пор не включили отопление. Вдобавок ко всему с августа в детсадовских кранах исчезла, но так и не появилась горячая вода.
– Температура в группах порядка 13-15 градусов. Воспитатели с детками стараются гулять побольше, а курток не снимают даже в помещении, самые «закаленные» одеты в нескольких кофтах. Часто делают зарядку, чтоб согреться, спать ложатся в одежде под теплыми одеялами, - жалуются родители малышей.
Заведующая детсадом сбилась с ног – каждое утро администратора начинается с обзвона коммунальных служб и вопроса «когда?». Но женщину лишь кормят «завтраками».
– Она по сто раз на дню звонит в теплосети. Там говорят, что случилась авария в одном из домов, который на одной «трубе» с садом. Почему не делают - то людей нет, то поломок слишком много, - рассказывают в детсаду.
Родители воспитанников уже дошли до чиновничьих кабинетов – звонили и писали самому мэру, но решения проблемы пока нет.
Во избежание простуд многие просто перестали водить детвору в сад. Остальные – те, кому не с кем оставить чадо дома – ведут на свой страх и риск.
– Мы уже полтора месяца не водим сына в детсад, благо, у меня есть возможность работать из дома. Ходил только три дня на прошлой неделе, когда на улице было +20, а наша группа на втором этаже – там гораздо теплее. Ребенка жалко - в теплых кофтах и штанах двигаться сложно, не то что спать. Кучу денег потратили на витамины, чтобы не заболел. Закаливание, конечно вещь полезная, но не таким образом. Раздражает спокойствие «тепловиков», которые только руками разводят: а что мы можем сделать? И действительно, что?, - возмущается мама одного из воспитанников детсада, Марина.