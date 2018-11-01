Харьков

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Светличная назвала главного конкурента Харькова за право принять матч за Суперкубок УЕФА

Светличная назвала главного конкурента Харькова за право принять матч за Суперкубок УЕФА
Развитие спорта в Беларуси является общенациональным приоритетом и то, что в Минске давно не было соревнований такого уровня, может оказаться решающим при избрании места проведения матча.
Об этом руководитель региона сказала на брифинге 2 ноября, комментируя решение ФФУ и ХОГА по подготовке заявки на проведение матча за Суперкубок УЕФА на стадионе «Металлист»:

– Власть должна быть последовательна в своих заявлениях и в своих делах. Два года назад мы заявили, что будем развивать спорт на Харьковщине, как массовый спорт, так и профессиональный. Взялись за распространение футбола, как одного из самых массовых и самых распространенных видов соревнований. Мы переписали футбольную историю Харьковщины. Нам многие не верили, что это получится, но на сегодня мы имеем очень развитой эту сферу.

Мы имеем харьковскую футбольную команду «Металлист 1925», которая сейчас борется за то, чтобы выйти в Премьер-лигу, мы имели матчи чемпионата Украины на стадионе «Металлист», матчи Лиги Европы, Лиги Наций. И сегодня мы не будем останавливаться на достигнутом, – сказала Юлия Светличная.

Напомним, вместе с Харьковом в борьбу за проведение Суперкубка включились столицы трех государств Европы – Хельсинки (Финляндия), Белфаст (Северная Ирландия) и Минск (Беларусь).

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