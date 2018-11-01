Светличная назвала главного конкурента Харькова за право принять матч за Суперкубок УЕФА 1 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Развитие спорта в Беларуси является общенациональным приоритетом и то, что в Минске давно не было соревнований такого уровня, может оказаться решающим при избрании места проведения матча.