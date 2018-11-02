В ЕБРР пересмотрели прогноз экономического роста Украины 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Европейский банк реконструкции и развития улучшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее.