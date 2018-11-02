Обнаружена неожиданная польза от аппендицита

Результаты исследования, показавшего это, опубликовал журнал Science Translational Medicine. Об этом сообщает
МедикФорум.
Авторы работы проанализировали эпидемиологические данные, касавшиеся распространенности заболевания центральной нервной системы среди 1,6 млн жителей Швеции. Исследователи обнаружили корреляцию между случаями аппендицита и подверженностью людей болезни Паркинсона.
«Люди, которые столкнулись с аппендицитом и перенесли операцию, заболевали болезнью Паркинсона на 19,3% реже. Также операция по удалению аппендикса замедляла наступление данного заболевания в среднем на 3,6 года», - сообщили в публикации научные специалисты.
Аппендицит - это заболевание брюшной полости, которое развивается на фоне воспаления червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) и требует хирургического вмешательства. Представители науки предполагают, что белок альфа-синуклеина, который содержится в аппендиксе в большом количестве, образует агрегаты в головном мозге и является возможной причиной болезни Паркинсона.
Болезнь Паркинсовна – это дегенеративное заболевание нервной системы, хронического характера, при котором больной человек постепенно теряет способность контролировать собственные движения. Механизм развития болезни Паркинсона заключается в нарушении метаболизма нейромедиатора дофамина и его производных в подкорковых структурах мозга.
Новое исследование показало, что защитный эффект аппендицита и процедуры по удалению аппендикса проявился в наиболее значительной степени среди сельского населения. По их мнению, это свидетельствует о дополнительном позитивном влиянии со стороны факторов внешней среды.