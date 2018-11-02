Обнаружена неожиданная польза от аппендицита 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ученые открыли неожиданную пользу аппендицита – выяснилось, что удаление аппендикса при аппендиците обеспечивает человеку защиту от развития болезни Паркинсона, причем в значительной степени.