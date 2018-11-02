Суд в Харькове определился в отношении подозреваемого в убийстве молодой матери 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Подозреваемому по статье 115 УК Украины в убийстве молодой женщины избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.



Напомним, что инцидент произошел ночью 28 октября возле бульвара Юрьева. Подозреваемый выпивал вместе с погибшей у него дома. Пьяный мужчина приревновал подругу якобы из-за телефонных звонков ее бывшего мужа. Они начали ссориться, и подозреваемый дважды ударил пострадавшую кулаком в лицо. Девушка ушла, но он догнал ее в подъезде, схватил одной рукой, а второй закрыл рот и нос. Он отпустил жертву, когда та перестала дышать.



Чтобы скрыть следы, подозреваемый раздел жертву, выбросил сумку и вещи в мусорку, а тело оставил на бульваре на углу дома. Так мужчина пытался инсценировать ограбление и убийство. У погибшей остались дети 3 и 6 лет.



Максимально виновнику грозит до 15 лет за решеткой. Сейчас длится досудебное следствие.