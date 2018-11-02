Мировые цены на нефть продолжают падение 2 ноября 2018 г. источник 0 0

Нефтяной рынок демонстрирует снижение в ходе торгов в четверг на фоне роста запасов в Штатах и опасениях, что властям США не удастся добиться полного сворачивания экспорта нефти из Ирана.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,29 (0,39%) - до $74,75 за баррель.



Котировки фьючерсов на WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,18 (0,28%), до $65,13 за баррель.



Как стало известно накануне из отчете Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 3,22 млн баррелей. Рост запасов продолжается шесть недель подряд, чего не наблюдалось с марта 2017 года.



Кроме того, добыча нефти в стране подскочила на 300 тыс. баррелей в сутки.



Тем временем различные СМИ написали, что Индия и Южная Корея согласовали с США условия, при которых им будет позволено закупать иранскую нефть после вступления в силу второй части американских санкций в отношении страны.



"Рост запасов и добычи в главных нефтяных странах успокоили опасения по поводу дефицита поставок, связанные с запретом на экспорт иранской нефти, - сказал глава отдела макроэкономических и сырьевых исследований в Julius Baer Норберт Рюкер. - В ближайшей перспективе цены могут подскочить на рисках перебоев поставок, однако в целом ожидается понижательный тренд до конца текущего года и в начале следующего".