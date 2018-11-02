Названо важное изменение, происходящее с лицом стареющего человека 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Лицо человека теряет стабильность своих форм по мере старения. Исследование показало, что лицевые структуры с каждым десятилетием становятся всё более асимметричными.