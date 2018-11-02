Здоровье

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Названо важное изменение, происходящее с лицом стареющего человека

Названо важное изменение, происходящее с лицом стареющего человека
Лицо человека теряет стабильность своих форм по мере старения. Исследование показало, что лицевые структуры с каждым десятилетием становятся всё более асимметричными.
Об этом сообщает МедикФорум.

С возрастом наше лицо становится всё менее симметричным, порой приобретая из круглого более овальную форму, а иногда и расплываясь, как показало исследование ученых из США. Они установили, что на каждые 10 лет жизни изменения структур лица составляют 0,6 мм. Такие выводы ученые сделали после того, как с помощью трехмерных цифровых изображений оценили снимки лица одного и того же человека, сделанные на протяжении длительного периода времени. Хотя изменения форм лица были не слишком существенными, их всё равно можно было заметить, особенно если присматриваться к нижним двум третям лица, начиная от бровей и носа и заканчивая кончиком подбородка.

В целом, исследователи проанализировали лица 191 человека в возрасте от 4 месяцев до 88 лет. Использование передовых компьютерных технологий позволило засечь даже чуть заметные изменения лицевой симметрии, составляющие долю миллиметра. Вполне возможно, что полученные результаты будут использоваться при эстетических и пластических операциях.

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