Под Харьковом газифицировали село

Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
Общаясь с громадой, Анатолий Бабичев передал поздравления от руководителя области Юлии Светличной.
- Очень приятное событие для села Бахметовка. 13 лет назад местные жители создали кооператив для того, чтобы провести газ в свои дома. Но за все это время различные ветви власти не могли довести дело до логического завершения. Были недоразумения с «Харьковгазом», ГАСИ, люди ждали и ничего не могли сделать. Полгода назад в ситуацию включилась областная государственная администрация и лично председатель ХОГА Юлия Светличная. Я думаю, что люди получат удовольствие от новых комфортных условий жизни, - рассказал Анатолий Бабичев.
Председатель Нововодолажской ОТГ Александр Есин рассказал, что в течение нескольких дней к газу будут подключены более 20 домов.
- Газопровод строился долгих 13 лет. Основная проблема была именно с вводом в эксплуатацию. Мы озвучили этот вопрос председателю ХОГА Юлии Светличной и она поддержала нас, - отметил Александр Есин. - До этого были только обещания, но дело не двигалось с места.
Во время торжеств гости вместе с жителями села зажгли символический факел с голубым топливом.
- Очень рад быть причастным к команде председателя ХОГА Юлии Светличной. Ее слова не расходятся с действиями. Мы идем к улучшению инфраструктурных вопросов, улучшения жизни и комфорта населения, - сказал председатель Нововодолажской РГА Роман Мерзликин.