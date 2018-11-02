Общество

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Под Харьковом газифицировали село

Под Харьковом газифицировали село
В торжествах по случаю пуска газопровода принял участие заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.
Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Общаясь с громадой, Анатолий Бабичев передал поздравления от руководителя области Юлии Светличной.

- Очень приятное событие для села Бахметовка. 13 лет назад местные жители создали кооператив для того, чтобы провести газ в свои дома. Но за все это время различные ветви власти не могли довести дело до логического завершения. Были недоразумения с «Харьковгазом», ГАСИ, люди ждали и ничего не могли сделать. Полгода назад в ситуацию включилась областная государственная администрация и лично председатель ХОГА Юлия Светличная. Я думаю, что люди получат удовольствие от новых комфортных условий жизни, - рассказал Анатолий Бабичев.

Председатель Нововодолажской ОТГ Александр Есин рассказал, что в течение нескольких дней к газу будут подключены более 20 домов.

- Газопровод строился долгих 13 лет. Основная проблема была именно с вводом в эксплуатацию. Мы озвучили этот вопрос председателю ХОГА Юлии Светличной и она поддержала нас, - отметил Александр Есин. - До этого были только обещания, но дело не двигалось с места.

Во время торжеств гости вместе с жителями села зажгли символический факел с голубым топливом.

- Очень рад быть причастным к команде председателя ХОГА Юлии Светличной. Ее слова не расходятся с действиями. Мы идем к улучшению инфраструктурных вопросов, улучшения жизни и комфорта населения, - сказал председатель Нововодолажской РГА Роман Мерзликин.

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