В Харькове задержана за взятку сотрудница фискальной службы 2 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове сотрудница фискальной службы попалась на взятке.

По данным пресс-центра СБУ, старший государственный инспектор отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области требовала от руководителя местного коммерческого предприятия 200 тысяч гривен. За эту сумму злоумышленница обещала не отображать в материалах налоговой проверки все выявленные правонарушения и не начислить в полном объеме штрафные санкции.



Правоохранители задержали чиновницу в одном из харьковских кафе во время получения очередной части взятки в размере 100 тысяч гривен.



Сейчас решается вопрос об объявлении ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.