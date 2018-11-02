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В Харькове задержана за взятку сотрудница фискальной службы

В Харькове задержана за взятку сотрудница фискальной службы
В Харькове сотрудница фискальной службы попалась на взятке.
По данным пресс-центра СБУ, старший государственный инспектор отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области требовала от руководителя местного коммерческого предприятия 200 тысяч гривен. За эту сумму злоумышленница обещала не отображать в материалах налоговой проверки все выявленные правонарушения и не начислить в полном объеме штрафные санкции.

Правоохранители задержали чиновницу в одном из харьковских кафе во время получения очередной части взятки в размере 100 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об объявлении ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

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